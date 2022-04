Arnauld KINGUE ETAME

RESPONSABILITÉS EXERCÉES



• Définition de la politique générale en termes d’organisation et développement économique

 Mise en place et suivi d’un plan quinquennal.

 Élaboration de la stratégie commerciale et définition des plans d’action annuels

 Définition et supervision de la politique de Gestion des Ressources Humaines

 Suivi et analyse d’activités en fonction des axes d’évolution (promotions des produits, marchés à investir...)-Coordination de l’activité et appui technique

 Relationnel et gestion des comptes clés et Institutions publiques (Banque Mondiale, Union Européenne, FAO, Ministères de la Santé, Agriculture, Plan…)



• Direction administrative et financière

 Définition des orientations financières

 Suivi des indicateurs financiers (gestion des risques, coûts rentabilité, effets à recevoir… )

 Gestion des sources des capitaux et leurs emplois – Supervision comptabilité et fiscalité

 Simulation de rentabilité/ risque financier et business plan comme aide à la décision

 Recherche des ressources financières et solide relationnel avec les apporteurs de fonds (banques, actionnaires,…) pour le développement de la croissance



• Consultation

 Négociation et positionnement pour appels d’offre sur l’Afrique centrale ( Toyota, Pasco, Turcaba : association des hommes d’affaires turcs et camerounais)

 Positionnement marché pour des lobbys turques et japonais

 Suivi des stocks obsolètes sur l’Afrique centrale - Expert CPAC pour les stocks obsolètes

 Suivi du programme pesticide sur l’Afrique Centrale



• Autres responsabilités

 Secrétaire permanent du Comité National de Suivi du Programme pesticide Initiative Programme du COLEACP (PIP)

 Consultant Senior Crop Life International

 Membre du Directoire du REPARAC (Projet de renforcement du partenariat dans la recherche agronomique au Cameroun)

Quelques RÉSULTATS PARLANTS

 Pour AfricAware, de 2007 à 2012, augmentation du CA de + de 600% et effectif passé de 1 personne à 8, tous camerounais dont 4 ingénieurs.

 Référencement d’AfricAware en moins de 5 ans dans les principales agro-industries de la place : SODECOTON, PHP, SOCAPALM, Ministère de l’agriculture, de la santé, HEVECAM,…

 Pour Rhône Poulenc–Aventis, positionnement et référencement techniques de produits phytosanitaires permettant une augmentation de + de 30% du CA avec la plus grande part de marché

 Pour Rhône Poulenc : extension du réseau de distribution depuis le Cameroun à 6 pays d’Afrique centrale

 Mise en place d’un partenariat Banque Mondiale – Rhône Poulenc permettant la disposition de 5000 parcelles de démonstration au Cameroun



COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES



• Compétences spécifiques

 Agriculture

Expertise agricole et excellentes connaissances techniques agricoles

Expertise en gestion des essais de pré vulgarisation et essais exploratoires

Maîtrise du cycle de vie des produits pour un développement durable - homologations



 Marketing

Stratégie de marché et stratégie opérationnelle

Étude de marché et exploitation du changement

Organisation d’évènementiels et direction d’équipes



 Finances

Maîtrise des opérations de financement

Analyse financière

Audit



 Ressources humaines

Rémunération

Recrutement et formation

Planification de la formation des collaborateurs



 Communication

Communication en interne et externe

Organisation d’évènementiels (Conférence des distributeurs Afrique francophone, Rencontres des professionnels du phytosanitaires CPAC, Croplife, Union Européenne)

Négociation

• Compétences transversales associées

Élaboration et répartition optimale de budgets de plus de 1 000 000 d’euros

Élaboration et conduite simultanée de plusieurs projets

Management par projet et par délégation

Capacité d’anticipation et d’adaptation aux changements



CURRICULUM

Depuis 2007 : Directeur Général ( Fondateur) d’ AfricAware

De 2002 à 2006 : Directeur Afrique Centrale Bayer Crop Science

De 2000 2002: Directeur Afrique Centrale Aventis Crop Science

De 1994 à 2000 : De Technicien de développement à Directeur Général Afrique centrale Rhône Poulenc





Mes compétences :

Agronomie

Marketing

Electronique

Management

Gestion de projet

Communication