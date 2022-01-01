Arnauld Robert TAPA

Université de cocody
- Étudiant en licence de sciences-physiques
Abidjan 01maintenant
ONG PROGRESSONS ENSEMBLE
- CONSEILLER SOCIAL
2010 - maintenantDANS LE CADRE DE SA POLITIQUE SOCIAL,L'ONG PROGRESSONS ENSEMBLE SE PROPOSE D'ETRE UN CANAL DE PROMOTION DE L'EMPLOI,DU LOGEMENT ET DE LA SANTE PAR SON PRODUIT QU'EST EASYLIFE.LA CREATION D'AGENCE IMMOBILERE ET D'ASSURANCE DONT LE RECRUTEMENT DES MEMBRES A DEJA DEBUTE,LA SUBVENSION DES ASSURANCES MALADIES ET VIES EN COLLABARATION AVEC NSIA ASSURANCE ET JD LEADERS ASSURANCE, ET LA CONSTRUTION DES LOGEMENTS A PARTIR DE 15000F/MOIS EN COLLABORATION AVEC MAGIL CONSTRUCTION GEANT DE LA CONSTRUTION DANS LE MONDE SONT LES MISSIONS QUE SE SONT ASSIGNEES L'ONG ET DONT LES CONSEILLERS SOCIAUX DONT JE FAIS PARTIE ONT LA CHARGE DE FAIRE LA PROMOTON