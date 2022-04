Arnault DE LAMBILLY

"With AVIS, It's more than a rental. It's your space".



Développement commercial (prospection et fidélisation) des locations courtes durées auprès des entreprises.



D'abord sur des secteurs de la région parisienne, je suis désormais responsable des régions PACA et Languedoc -Roussillon auprès d'une clientèle large grands comptes et PME-PMI.



Je participe régulièrement à différents groupes de travail au sein de ma société : SalesForce.com, Budget, outil en ligne de simulation tarifaire, ...



Co-responsable opérationnel du développement et la mise en place de la solution CRM Salesforce.com auprès des équipes de ventes BtoB.

A ce titre, j'ai eu l'occasion d'échanger avec mes homologues européens, le siège Europe en Angleterre et de former 45 personnes.



Résultats 2014 en hausse de 1%, +9% depuis le début d'année 2015.

Récompense du meilleur vendeur comptes régionaux 2012.





Spécialités :

Négociations sur court, moyen et long terme.

Animation de réseau.

Support pour nouveaux projets (SalesForce.com, Prospection, ...)





Mes compétences :

Salesforce.com

Location de voitures

Commercial

Voyages

Tourisme