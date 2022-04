Arnault DESFORGES

Attaché à ma ville, je sévis en tant que cadre dans un cabinet d'expertise comptable intervenant exclusivement dans les associations (secteurs médico-social enfants-adultes, formation, animation, sport et insertion).

Je suis également le trésorier de l'association familiale Les Dossiers d'Aquitaine, maison d'édition de portée internationale ! (vous pouvez consulter le siteArray).

Et récemment, je suis devenu le trésorier d'une "start-up associative" Le Bocal Local dont le but est de lutter contre le gaspillage alimentaire en récoltant et redistribuant les surplus de production. C'est desormais une structure d'insertion par l'activité économique (ACI) (www.lebocallocal.com).



Mes compétences :

Polyvalence

Autonomie

Conscience professionnelle