Fils et petit fils de peintre et sculpteur originaire de la région Nantaise, imprégné dès l'enfance dans l'atelier familial, j'ai continué ce parcours artistique que je définis comme un long cheminement avant d'arriver à la production, réminiscence traduction d'une lecture, un travail parfois expérimentale, à l'aide de matériaux divers et multiples sorte de" bricolage intellectuel " Avoir une idée d'abord ensuite trouver la matière première qui souvent est d'origine locale, le bois, la pierre,l'ocre ,mais aussi l'habillage du bois par le métal.Cet éclat métallique, matérialisant" un sentiment fer blanc".

Mon travail consiste également à réalisation d'accessoires pour le spectacle en m'appuyant sur des recherches de documents ( iconographiques).



A ouvert un magasin Galerie en 2011 au Sables D'Olonne "ORLY Créart "

Expose au grand Marché d'Arts contemporain de Nantes.

Ce qui compte pour moi ce n'ai pas tant le passé que le ressentie des choses afin de mieux les exprimer.

Page Facebook :Arnault ORLY créations