Arnault THOURET

Depuis 2009, Directeur Général de TMM Software, éditeur de logiciel multimédia (www.tmm-software.com).



De 2001 à 2008, fondateur et PDG d'airmedis, le spécialiste du multimédia et de la mobilité en environnement hospitalier.



Cela fait suite à une expérience de 6 ans dans l'univers des télécommunications dont 4 ans chez Arcome dans le conseil en stratégie pour des opérateurs et fournisseurs télécoms (LD Com, Orange, Telia, Global Crossing) et 2 ans chez Alcatel en Roumanie en tant que Program Manager.



Mes compétences :

Médical

Play!

Santé

SIH