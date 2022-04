Arnault TRAC

Je suis un entrepreneur passionné par cette formidable aventure humaine qui fait le quotidien d'un dirigeant d'entreprise. Mon parcours de près de 15 années en grands groupes m'a permis de développer de solides compétences métiers transverses (achats, marketing et vente) et de me découvrir un véritable intérêt pour le management. Ce parcours a également été fortement marqué par plusieurs missions sur Internet dès 1998. C'est donc tout naturellement que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en co-fondant plusieurs entreprises dès 2009 et en m'impliquant avec énergie dans la direction de Brioude Internet en 2007 avant de créer en 2015 la société Weather Measures.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Communication

Management

Développement commercial