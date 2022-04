Passionné d'IT, je suis Technicien Supérieur en Génie logiciel. Après deux formations proféssionnelles suivies respectivement au CFTI et à l'ISP MEGA-IQUE de Yaoundé (Cameroun) je m'emploie à mes instants libres au developpement des sites web et applications mobiles.

En outre je suis consultant permanant à Ingenieris-Cameroun, Bureau d'Etudes en Genie Civil et Ingénieurie Informatique, et fonctionnaire en poste à la PRC.