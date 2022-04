Blaise OSSE-ENDOMBA

Juriste à la SIC (Société Immobilière du Cameroun) depuis 1998. Successivement cadre d'appui (direction générale, contrôle général, direction de l'exploitation/cellule de la coordination), Gestionnaire de Cités (Cité Verte, Mendong et Biyem-Assi à Yaoundé), chef de service des ventes adjoint, puis chef du service juridique, contrôleur du recouvrement et Sous-Directeur des affaires Juridiques et Foncières, je suis actuellement Chef de la Cellule Juridique. Et au plan socio-politique, observateur mais aussi acteur du développement local depuis 1988, conseiller municipal de la commune de Mengong dans le sud du Cameroun et vice-président de la section du parti RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais) de mon terroir et arrondissement d’origine.



Patriarche du clan Essaman, en quête de trésors intemporels et d’enracinement dans l’héritage du passé, j’attache du prix à la question de la confrontation du résiduel ancestral des acquis d’hier aux défis d’aujourd’hui.



Publication : "Visages de Mengongué", Unam éditions, Yaoundé, 2000. Ouvrage sur les généalogies, l'histoire et les traditions des 49 villages et 13 clans qui peuplent la commune de Mengong dans le sud Cameroun.



En préparation : Visages de Mengong, tomes 1 à 4.



Objectif du livre et thème principal : travail de regroupement pour faire saisir de l’intérieur l’histoire migratoire, la généalogie, le peuplement, les valeurs cultes, les rites spécifiques à travers douze (12) portraits caractéristiques des figures centrales ayant eu à domestiquer la localité, soit quatre (4) par tome.



Le tome 4, quant à lui, sera synthétique et interprétatif.



Mes compétences :

Conseiller municipal

Développement local

juriste