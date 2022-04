Arno BASTIANELLI

Je suis diplômé d'une licence responsable développement commercial que j'ai effectué en alternance dans une agence immobilière.

Pour mon parcourt, après avoir passé mon bac j'ai décidé de partir voyager un peu pour une durée d'un an en Australie pour apprendre l'anglais, et voyager. J'ai décidé de reprendre mes études dans le domaine du commerce et plus précisément dans l'immobilier afin de perfectionner et améliorer mes compétences.

De nature curieux et persévérant, je suis toujours à le recherche de défis, challenge afin de me faire avancer et en faire bénéficier mon entreprise.

J'ai été chez Square Habitat pendant presque 2 ans et aujourd'hui je suis chez API depuis 4 ans.



Mes compétences :

techniques de vente

Immobilier

Football

Commercial

Voyage

Communication

Architecture

Tourisme