Arno DREAN

J'aime travailler avec la Data et en particulier la Data Science où je cherche à réaliser des projets fonctionnels dans un cadre de relation avec des experts métier ou des clients. Lors de mes précédentes expériences j'ai réaliser une études complète d'analyse de méta-données issues de la bibliométrie en France. Ce projet demandait de récolter des données de types variables par API, données xls, txt, etc. Il fallait aussi les nettoyer, les valider et en tirer un modèle de scoring sur la validation. L'objectif du projet a été atteint avec près de 80% de données fiabilisés, ce qui était conforme aux experts métiers. La data à aussi un besoin d'être transmis aux autres membres de la société et cela passe dans un premier temps par l'explication claire mais aussi dans un second temps par la data visualisation, je met un point d'honneur à bien mettre en avant les résultats, les point forts et points faibles du projets et les retours d'expériences qui amène de la qualité dans les projets.