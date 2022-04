Arno MOULIN

Qui suis-je ?



J'ai 23 ans et je travaille actuellement comme responsable d'une agence organisationnelle et de logistique, basée a Cusco au Pérou, appartenant au réseau Terra Group.



Après un BTS Animation et Gestion Tourisque Locale, j'ai obtenu un une licence de Tourisme d'Affaires et Evenementiel au sein du centre d'études Grand Sud Formation a Toulouse.



J’aime les challenges, je suis motivé et rigoureux et je n’ai pas peur d’aller au devant des choses. J’aime travailler en équipe et m’intègre facilement à un groupe, mais je sais être autonome, responsable et indépendant quand il le faut.



Mes compétences :

Brief/débrief

Animation en évènementiel

Relation fournisseurs

Situation et gestion en temps de crise

Organisation d'évènements

Comptabilité

Sport

Animation d'équipe

Animation enfance jeunesse familles et groupe

Incentive tourisme d'affaire

Gestion d'équipes

Relation clients

Guide de voyage

Agent d'accueil

Animation en village vacances