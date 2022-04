Arnold COLLENTEUR

Fabricant de parachutes sportifs. Societe basee a Tampa, Floride. Usine en Afrique du Sud. Je suis reponsable de la promotion et de la vente en Europe et en Asie. Europe represente environ 40% de notre CA. J'assure les relations avec environ 60 distributeurs, des clubs et des federations, des clients militaires, la presse etc. Mix de 50% bureau (a partir de ma maison en Hollande) et 50% deplacement.



Lanque maternelle = hollandais. Lanques courantes, anglais, francais et allemand. Connaissances de l'Espagnol, de l'Italien et du Russe.



20 ans d'experience dans l'export, pour societes francaises, hollandaises et americaines.