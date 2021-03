Mathieu BAILLY

De nos jours le système d'information est omniprésent. Il se doit d'être orienté métier et de creer de la valeur pour l'entreprise.



Pour cela, ma vision de l'informatique est « Business driven IT ».



D'un point de vue stratégique, cette vision ce traduit par un alignement du système d’information avec la stratégie de l'entreprise.



D'un point de vue opérationnel, elle s'articule autoure de 3 axes :

- L'application d'une gouvernance forte pour le pilotage de la fonction

- Un apport d'outils adaptés aux utilisateurs

- Des process robustes et optimisés



Mes compétences :

Lean IT

ITIL

Responsable informatique

Outsourcing

Process

Offshore

Externalisation

ERP

Management de projet

Project management

IT manager