Je me nomme ARNOLD KAMARA, je suis propriétaire depuis 2000 d'une petite entreprise sise à SAN-PEDRO (au sud ouest de la Cote d'ivoire) évoluant dans le domaine de l'électronique, l'informatique et les télécommunications.

mon entreprise effectue la maintenance des terminaux mobiles (GSM, THURAYA, DCS...), l'installation téléphonique (PABX PANASONIC), l'installation ondulée, l'installation de réseaux LAN et la maintenance informatique.

je suis titulaire depuis 1999 d'un BTS en maintenance informatique obtenu à ITES 2 plateaux, grande école qui m'a permis d'avoir les bases des nouvelles technologies, et un esprit de challenge et de recherche. Parallèlement à mon travail je prends des cours du soir d'ingénierie en réseaux et télécommunication à ESAM plateaux depuis 2006.

pour 2009 je compte agrandir mes services au sein de mon entreprise avec le developpement de logiciels et la conception de sites web.

Et ainsi devenir la premiere SSII du bas sassandra.

je voudrais échanger avec toutes personnes exerçant dans mes domaines d'activités.

Et également un poste d'ingenieur BSS (ou un stage) pour ma these de fin de cycle et me perfectionner.



arnold_kamara@hotmail.fr

00 225 07892005

00 225 01028878

00 225 34716901



Mes compétences :

BSS

Electronique

Gsm

Informatique

Maintenance

NSS

Telecom