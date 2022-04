Arnold MATEBA

De nature agréable, je suis en perpétuelle quête d'apprentissage et de perfectionnement.

De plus, mon assiduité ainsi que ma rigueur dans le travail sont mes atouts les plus probants.

En outre, œuvrer en faveur d'une entreprise ambitieuse et regorgeant de potentialités est le défi que je me reserve de relever au sortir de ma formation.



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit des affaires

Fiscalité

Droit

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 8

Linux