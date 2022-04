Arnold MATIGNON

Je suis actuellement Team Manager chez Ausy en charge de la gestion et du suivi de la DeliveryBasedService (forfait) FLT pour le compte d'Amadeus.



J'ai auparavant travaillé pendant 2ans pour Amadeus au sein du service Reaccommodation pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités et revoir l'architecture technique.



Lors de ma précédente expérience, je travaillais dans l'informatique scientifique et industrielle au sein de la R&D du groupe Michelin. Je faisais évoluer leur solution PLM dénommé xAO et basée sur la solution CATIA v5.



Mes compétences :

Intégration continue

JIRA

Hudson Jenkins

Gestion de configuration

c++

Visual studio

CAA