Arnold N'GORAN

Ingénieur de conception en Génie Énergétique et autodidacte en Sciences Informatiques, je suis en constante recherche de méthodes d'optimisation des efforts humains dans le traitement de leurs données.

Mon plus grand challenge est de contribuer à combler le fossé numérique de la Côte d'Ivoire.



J'ai de bonnes connaissances en Algorithmique et Programmation (Software et Web), en méthodes d’optimisation (algorithmes évolutionnaires, réseaux de neurones artificiels, ...) et j'ai une bonne maîtrise des outils de modélisation 3D (Autodesk Inventor Pro, SolidWorks).



Mes compétences :

Énergies Renouvelables

Programmation informatique web

Modélisation 3d

Programmation informatique .net

Analyste programmeur

Gestion de projet

Conception mécanique

Chaine logistique