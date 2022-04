Arnold PUPIER

Recherche un poste de designer en France ou pays limitrophes - secteur haut de gamme - luxe



Suite à mes expériences j'ai pu aborder le métier de designer sous plusieurs angles.

J'ai acquis diverses compétences au près de bureaux d’études et de création qui m'ont mené aujourd'hui vers un secteur plus luxueux où le ressenti du produit prédomine sur son prix.



Mon Master 1 en design global effectué à KEDGE DS m'a apporté les connaissances nécessaires pour créer une cohérence d'image de marque autour des valeurs de l’entreprise. J'ai eu la chance de pouvoir mettre en pratique ces nouvelles compétences dans mon activité d'indépendant pour orienter plus aisément mes clients.





Personnalité : calme, rigoureux et proactif.

Ecoute active et participative dans le but d’une amélioration continue des projets.



Mes compétences :

Design produit

Designer

3D

PTC

Adobe photoshop

Conception mécanique

Adobe Illustrator Cs5

UGS

Solidworks

3d studio max

Modélisation 3d

Adobe InDesign Cs5

Conception

Industrialisation

Création

Sémiologie

Innovation