Arnold SERRE

Arnold, 30 ans. Bourguignon de naissance, j'ai vite été conquis par le dynamisme du grand Ouest et de la ville de Nantes, après un passage dans la belle Normandie.



Amoureux de nouveaux défis, j'exerce au cœur du secteur motivant de la promotion de produits et services.



Une implication opérationnelle et stratégique au sein du secteur du bâtiment et de la formation en B to B et B to C.



Actuellement en poste au sein d'EPHAL Echafaudages, j'exerce les missions passionnantes de chargé d'affaires.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Recrutement

Commercial

Vente