Stéphane LEMAIRE

De la Suisse, j'aime les paysages, les vaches, le fromage et le couteau multifonction. Petit, je les collectionnais et m'émerveillais chaque fois que je sortais un outils de sa gangue. Réellement efficace, toujours là au moment où j'en avais besoin pour sculpter un morceau de bois, faire un trou, limer, ouvrir une boite ou encore dévisser soigneusement quelques chose.

De ce dont je me souviens, j'ai toujours fonctionné en multimodal, c'est à dire avec des fonctionnements et des positionnements à géométries variables. C'est tard dans ma vie que j'ai découvert les termes d'intelligence d'adaptation, d'intelligence émotionnelle et collective, de communication méta et de troisième écoute.



Mon job : Accompagner les individus et les organisations dans leur évolution et leur croissance.

Pour cela, j'utilise plusieurs modes opératoires dont la formation et le coaching.

J'interviens avec bonheur dans les projets à l'international.



J’interviens en français, anglais, espagnol et portugais.



Mes clients : Amadeus, Sanofi-Aventis, Banque Populaire, Crédit Agricole, ERDF, Oasys, Schneider, PSA, SFR, RATP, Brinks, Institut du monde Arabe, Gruau, AltéAd, Spie, Feiyue shoes, Best Western, Groupe Brelet, Michelin, ISEG, CESI Nantes, CESI Rennes, CCI Bretagne, ARAMIS Formation, DEMOS, Ynov Campus, Tasq-OM, DTP Conseils et Formations



Mes compétences :

Communication

Conseil

Formateur

Écriture

E-communication

Réseaux sociaux

Rénovation immobilière

Développement personnel

Enseignement artistique

Design

Développement produit

Étude de marché

Tourisme culturel

Restauration

Stratégie d'entreprise

Formation professionnelle continue

Ingénierie de formation

Chaîne graphique

Design graphique

Création de site web

Création d'entreprise

Synthèse rédactionnelle

Conception-rédaction

Rédaction web

Gestion événementielle

Intelligence économique

Gestion budgétaire

Gestion du stress

Gestion de projet

Gestion

Marketing

Traduction anglais français

Portugais

Commerce international

Traduction espagnol français

Photographie

Guide

Interculturel

Gestion des conflits

Histoire de l'art

Arts et culture

Arts graphiques

Arts plastiques