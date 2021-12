Je suis une homme dynamique, et désireux de faire des rencontres dans diverses activités liées à l'industrie notamment en Génie Electrique, en Génie Thermique, en Génie Énergétique , en Maintenance Industrielle et autres. Mon projet professionnel est de rejoindre une équipe de technologue dynamique pour participer,apprendre, améliorer et innover.



Mes compétences :

Entreprenant

Polyvalant

Promptitude

Management