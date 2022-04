Arnold TOUKOUM

Bercé durant toute son enfance par la world music, !!Valeri Williams!!

Gout tropical dit par ces cheres demoiselles , débute sa carrière en intégrant le groupe des "Petits Anges" en tant que danseur pour le groupe "Anges D'afrik" pendant 3ans .





Jeune et déterminé, il Décide , en janvier 2008, lui et certains membres du groupe des petits anges decident de creer "Les Anges d'Or" ou il a fait beaucoup de scenes en avant premiere d artistes tel que: kaysha , teeyah ,kim ,king kuduro ,jessy matador etc et ou il a debuté en tant que

chanteur danseur sur un premier son apperler "Viens on va danser" .





Sa beauté et son charisme lui confèrent une aisance particulière lors de ses prestations.

Il se fait remarquer grace a plusieurs de ces bonnes prestations dans ces musiques ,coregraphies originales et feat avc certains artistes . Ce don de chanter et bouger d'une façon original qui

révèle parfaitement sa personnalité de chanteur et danseur.

Après 2 ans d'une longue aventure au sein des anges d'or , il décide

d'unir son goût pour la musique et decide de ce lancer dans une cariere solo

avec de belles et charmentes danseuses que vous decouvrirez ici

et son premier titre s' intutiler "Ambiance de folie",

une chanson aux sonorités rap-afro electro .





Valeri Williams bientot va vous démontrer

une nouvelle maturité et sa capacité de composer à travers d'autres œuvres qu'il dévoilera par la suite,

il est la preuve vivante que l'on peut réussir quand on croit à 100% en son projet.



.



