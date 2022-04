Arnold ZOGO

Titulaire de 2 masters dont l'un en "Ingénierie de projets en Développement local" option Economie Sociale et Solidaire, l'autre en "Droit Public et Administration" parcours Administration des collectivités locales, j'ai acquis une expérience professionnelle dans les domaines de la gestion de projets et des stratégies au sein du secteur public et privé.



Féru de problématiques liées à l'emploi, notamment d'employabilité de publics précaires, et des questions internationales, à savoir les relations entre personnes morales de nationalités différentes, je suis une personne ouverte sur le monde et motivée par les challenges.



Curieux et pro-actif ma personnalité est forgée par le principe de l'échange et de la recherche d'idées.



Mes compétences :

Gestion administrative

Redaction de documents

Lean management

Notions en comptabilité et analyse financière

Rédaction scientifique

Management d'équipe,

Techniques d'enquête

GANTT Project, MS project, Modalisa

word, excel, outlook

Management opérationnel

Cahier des charges

Rédaction notes de synthèses, rapports

Organisation du travail