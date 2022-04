Arnoudeth TRAIMANY

Après 10 années en tant qu'ingénieur à l'ADEME, j'ai crée mon agence de conseil et communication en développement durable à Lorient.

Ma spécialité: mixer mes compétences en réalisation audiovisuelle et mon expertise en développement durable pour réaliser des synthèses multimédia de colloque sur l'environnement.



pour plus de détails: https://terre21.com/prestations/



Mes compétences :

Développement durable

Rédaction de contenus

Stratégie de communication

Reportages photos et vidéos

Animation de réunions

Gestion de projet