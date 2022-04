Arnoult de Veyrinas





E-Mail :a.deveyrinas@crea-confort.com

Date de naissance : 7 Octobre 1966

Marié, 3 enfants



Décembre 2008: Gérant d'entreprise

Rachat de la Société SOCRADIS crea CONFORT.

Entreprise de création et de revente de vêtements techniques adaptés pour personnes agées, handicapées.





Perfect technologies / SOFT audiovisuel

Activité : prestataire de services, audiovisuel professionnel et multimédia



Responsable commercial – Bretagne / Pays de la Loire depuis 2004

²Animation commerciale sur la zone Bretagne et pays de la Loire



Marketing Régional



· Veille concurrentielle et technologique,

· Conceptions de package et actions promotionnelles, E-mailing,

· Animation journées portes ouvertes.



Développement des grands comptes Bretagne / Pays de la Loire



· Caisse d’épargne équipement régie, gestion de la diffusion multi sites,

· DCN étude, développement et déploiement d’un prototype table traçante pour les navires de la marine Française

· ESSCA réfection de l’amphithéâtre et automation des systèmes

· Centre d’instruction Naval équipement de la salle de cinéma, vidéo projection, sonorisation, automation des systèmes





JMB

Activité : prestataire de services, consommables informatiques, duplication et gravage de CD rom, audiovisuel professionnel

Responsable commercial – Bretagne / Pays de la Loire 1996 / 2004



· Création et organisation du département audiovisuel professionnel,

· Mise en place de l’agence de Rennes,

· Développement du réseau des installateurs locaux et du réseau revendeurs,

· Organisations journée portes ouvertes,

· Gestion et référencement des produits de la gamme,

· Relation avec tous les fournisseurs (3M, LG, NEC, Hitachi ...)

· Déploiement des installations et suivi des chantiers.







Comil

Activité : importateur de matériel audiovisuel professionnel



Technico-commercial – Bretagne / Pays de la Loire 1995 / 1996



· Mise en place de la politique de distribution des produits de l’entreprise,

· Gestion du parc revendeurs sur les départements Bretagne /pays de Loire,





OTP Xerox

Activité : Office de transformation papetière



Technico-commercial – Bretagne / Pays de la Loire 1992 / 1994



· Développement du portefeuille clients : PME / PMI / Administration / Grands comptes…

· Ouverture et gestion de Junventure Xerox sur mes départements,

· Animation des réseaux concessionnaires Xerox,







Cuir confort / Godin / Carré bleu

Activité : Vente salon de cuir, cheminée et piscine



Commercial – Manche 1990 / 1992



· vente et déploiement de tous les produits de l’entreprise,

· Organisation de salon,

· Prospection clientèle,

















· Lycée de la Providence

Gestion, comptabilité, 1986





· droit commercial, 1987/1988

· droit fiscal





· formation au méthode de vente Xerox 1993









1er RCP : Régiment de chasseur parachutiste 1988 /1989



· Cadre en section de reconnaissance,

· 24 sauts,

· Tireur milan,

· Formation des futurs tireurs milan.









· Sports: voile, vélo,

· Distractions : rénovation d’habitation, lecture, informatique,

· Création et animation d’un club de manager sur Rennes