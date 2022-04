Arona NDIAYE

J ai débuter ma carriére en 2007 en tant qu'ingénieur étude et chef de projet dans une PME spécialisé dans

l énergie aéroportuaire, pour des projets d alimentations, d installations électrique bâtiment ERP, d éclairage publique et de balisage lumineux d'aéroport.

Pendant 3 ans les 2 plus grands projets importants en tant que chef de projet sont l installation du balisage lumineux de la piste et l'approche des aéroports Léopold. S. Senghor de Dakar et de Ndjamena, ma tâche consistait à planifier, exécuter et faire le suivi en même temps.

Ensuite j ai été recruté dans un grand projet d envergure comme la construction de l aéroport international de Blaise Diagne à Dakar en tant qu'ingénieur électricien, suivi de projet.

Mon rôle est le suivi du planning et des travaux électriques, électromécaniques, de climatisation et le balisage lumineux de la piste et de l approche tout en renforçant les capacités techniques du maître d ouvrage .

Ce projet m'apporte beaucoup et me permet de me familiariser dans les autres secteurs d'activités comme le génie civil et de nouvelles activités comme l'installation des " pipe line" souterraines de kéroséne.

Depuis Avril 2013 j'ai créer ALSEN-AIRPORT (Airfield System Lignting ang Energy) spécialisé dans le balisage lumineux et l'énergie aéroportuaire , basé à Paris La Défense avec une filiale à Dakar .





Mes compétences :

Aéronautique

Aeroportuaire

Balisage

Energie

Infrastructure

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CANECO

Autocad

Radar