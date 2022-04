Aroniaina Angelin RAKOTONDRAVOHITRA

Actuellement je suis en recherche d' un travail en CDI à Antananarivo, dans le domaine de comptabilité, Poste recherché : Assistant comptable , Comptable, Agent administratif et tous ce qui concerne le domaine de gestion et Administration d'Entreprise. Si vous êtes intéressé par mon profil alors n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Pack Office 2007

Ciel compta

SAGE SAARI comptabilité

Gestion

Comptabilité

Adobe Photoshop

HTML

Gestion budgétaire

PHP

CSS

Programmation orientée objet

SQL

MySQL

Gestion de trésorerie

Administration réseaux

Maintenance informatique