Aroua MEHREZ

De formation en ingénierie des systèmes industriels discipline qualité hygiène sécurité et environnement, je maîtrise les exigences des référentiels ISO 9001,14001 et OHSAS 18001, MASE, ainsi que les outils qualité.



Je suis dynamique, organisée et intéressée par le travail en équipe.

Je suis quelqu'un de terrain.



Occupant des postes d'animateur QHSE, je suis intéressée par des offres d'assistante, animateur QHSE afin d'acquérir assez d'expérience pour occuper par la suite des postes de responsable.







Mes compétences :

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, MASE, veille rég

Audit, ACV, AMDEC, arbre de cause, SEVESO, Analyse

Microsoft Excel, outlook, tableau de bord