Jamel Dhahri, de nationalité Tunisienne

1. Mastère professionnelle en qualité et productivité

2. Mastère de recherche en productique

3. Auditeur tierce partie ISO 9001

4. Consultant formateur en management de la qualité

5. Expert à la mise en place des SMQ selon ISO9001 selon EN9100 et selon ISO/TS16949

6. Expert en Lean management et Lean manufacturing

7. Expert à la mise en place de la Maîtrise Statistique des Processus/Procédé MSP

8. Expert à la mise en place de l'Analyse des Systèmes de Mesurage MSA

9. Formation au secteur automobile PPAP, APQP, MSA, MSP, AMDEC Processus / Produit

10. Réalisation des audits processus selon VDA et selon FIEV

11. Expert en management par l'innovation

12. Expert en transfert technologie TT ...

13. Mise en place des projet Innovant

14. Business Plan et Business Modèle

15. Assistance à la préparation des audits client (nouveau marché international)

16. Préparation à la certification produit Bio (ECOCERT)

17. Expert à la mise en place des SME ISO14001 et du SMSST selon OHSAS18001

18. Expert à la mise en place des SMI ISO 9001/ISO 14001/OHSAS18001

19. Expert en management des risques

20. Expert en management des connaissances et des projets Innovant

21. Expert en management des nouveaux projets



Mes compétences :

Lean

Qualité

SMQ ISO 9001 /ISO/TS16949

SME ISO 14001

SMSST OHSAS 18001

EN 9100

SMInn Innovation

Conseil

Polyvalence – Rigueur – Méthodes