Jamel DHAHRI

Maîtrise en informatique, en Juin 2007, sérieux, décisif, de grande capacité d’écoute, d’adaptation et d’évolution, j' ai une solide expérience dans le milieu IT. Je me suis spécialisé dans l'administration des plateformes systèmes et réseaux (linux,Ms windows), virtualisation des plateformes VMware, Vsphere ESXi, virtualbox et KVM, Gestion, logistique, reporting et Helpdesk.

En Mai 2008, c'était ma 1er poste comme étant gestionnaire du parc informatique au sein de l'équipe IT "Sagem software et technologie" , après 1 an, je me suis trouvé devant une opportunité de faire l'administration des Systèmes et Réseau (MS windows et Linux) jusqu'à aujourd’hui.

Cherchez-vous un administrateur systèmes (linux ou/et MS Windows) et réseaux? cherchez-vous un responsable parc informatique? me contacter pour vous exprimer mes compétences et mon savoir faire.





Mes compétences :

Informatique