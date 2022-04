Riadh SEBRI

Mon objectif court terme est d'être un IT Project Manager.



Dynamique, rigoureux, responsable, mobile et doté d’un grand sens relationnel. Compétences dans la gestion de projets en entreprise, ingénierie systèmes Windows & Linux ainsi que la sécurité de système d'informations, Technologies de virtualisation, Cloud, System Center Configuration Server, Landesk, HPSA, backup, restore, High availablity, Replication, Support N3, Troubleshooting. Très volontaire et polyvalent, ma formation d’ingénieur Télécoms à l’École Nationale d'Ingénieurs de Tunis et mon expérience me permettent de réaliser des missions variées. Fais preuve de responsabilité quant au respect des délais et des budgets.



Actuellement, je suis certifié Fortinet (FCNSA – Fortinet Certified Network Security Administrator ET FCNSP– Fortinet Certified Network Security Professional), VMware (VSP-VMware Sales Professional & VTSP-VMware Technical Sales Professional), Veeam (VMSP- VeeaM Sales Professional ET VMTSP- VeeaM Technical Sales Professional).

J'ai fait une formation professionnel Microsoft ( Course 10136A - Configuration, Gestion et Maintenance des Serveurs Windows Server 2008) avec Advancia.

Microsoft Certified Specialist (MCS): Server Virtualization with Hyper-V and System Center 2012 R2 Specialist

Microsoft Certified Professional (MCP)

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Office 365

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager R2 SP1

Microsoft Certified Specialist (MCS): implementing Microsoft Azure infrastructure solutions



Mes compétences :

Communication

Réseaux informatiques & sécurité

Télécommunications et réseaux

Rédaction des rapports

Support technique

Virtualisation Vmware

Storage IBM

Backup et Storage

Firewall

TCP/IP

Exchange 2003

Exchange 2007

Exchange 2010

Responsabilité

Créativité

Cloud computing

Virtualisation

System center operations manager

Microsoft Hyper-V

Microsoft Certified Specialist

VBScript

Windows PowerShell

Landesk

SCCM

Microsoft Azure

Microsoft Office 365

System Center Configuration Manager 2012 R2

Agile

windows server 2016

ADFS

Scrum master

Méthode agile