Jean-Laurent ROYER

Dans le domaine Informatique/Télécom/Multimédia/Internet/Recherche et développement, je recherche un poste avec la prise en charge de projets du début à la fin en passant par lanalyse, le développement, les tests et les formations et/ou la réalisation d'applications spécifiques en liaison avec un système d'information



Mes compétences :

Microsoft Access

Microsoft Office

Microsoft Windows XP

HTML

Visual Basic 6

PowerBuilder

MySQL

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Office XP

JavaScript

DHTML

Active Server Pages

XHTML

Visual Basic

VBScript

SQL

Personal Home Page

Oracle 10G

Oracle

Microsoft Windows 7

Microsoft Excel

Macromedia Dreamweaver

Joomla!

Adobe Photoshop

Access XP

JQuery

Visual Basic for Applications

TCP/IP

Oracle 9

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

MS-Access XP

IPX/SPX

FTP

Data Access Object

Cascading Style Sheets

Business Objects

ActiveX

NetBeans

Java

AWT

Datawindow

DataStore

Swing

JDBC