Je salue tout le monde. Je me nomme Arouna SONKO. Je suis étudiant en master2 à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ma spécialité c'est l'Econométrie Bancaire et la Finance Quantitative. Je suis à la disposition des banques si elles ont besoin de stagiaires en chargé d'études statistiques. J'ai également déposé des demandes d'emploi pour agent de crédit dans les institutions de microfinance de la place comme: Microcred, PAMECAS et le CMS. Merci!