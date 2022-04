Bonjour, je suis étudiant en économie. j'ai eu ma Maîtrise en 2008 et je me suis inscrit en Master2 d'Econométrie Bancaire et Finance Quantitative à l'UCAD. Je souhaiterais avoir un poste de stage dans les institutions suivantes:BCEAO, SGBS, CBAO, BICIS, BHS, ECOBANK



Mes compétences :

Statistique

Macroéconomie

Econométrie

Microéconomie

Recherche Opérationnelle