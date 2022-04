Arous HAMZA

Apporter des solutions qui s'appuient sur les dernières technologies pour permettre aux véhicules de demain d'assurer à la fois la sécurité, la fiabilité et le confort . Double compétence : technique et fonctionnelle.



Actuellement en dernière année en école d'ingénieur CentraleSupelec, mon objectif professionnel est de travailler en tant qu'ingénieur R&D dans le secteur automobile (voiture autonome et électrique, ADAS), IoT, connectivité, IT security, robotique, management de projet.



Issu d'une formation pluridisciplinaire:

► Technique : génie électrique, électronique, informatique, électromagnétisme et télécommunications

► Généraliste : gestion de projet, économie d'entreprise et communication



Je m'adapte facilement à un nouvel environnement. L'innovation, les challenges ainsi que le relationnel sont les clefs de ma motivation.



Disponible à partir de septembre 2018.



Mes compétences :

Langage C / C++/ Python / Arduino

Traitement vidéo sur SoC

Modélisation 3D

Visual Basic for Applications

Maple

CAO

Conception UML

Java

CAPL (CAN Access Programming Language)

SWIFT

Grafcet

Ethernet / CAN (Controller Area Network) / CAN-FD

Firmware Over the Air (FOTA)

Prise de parole

Leadership

Catia

MySQL

Microsoft Office

VHDL

Simulink

MATLAB

Traitement du Signal

Radars

Capteurs

Gestion de projet

Maintenance informatique

Microcontroleur

Automation

Ingénierie système

Ingénierie Réseau

Travail en équipe