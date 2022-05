Yonis HAMZA

Bonjour,

Hamza Yonis 28 ans, Marseille, Fondateur associés de la société Live Resto et de la Société Group Services.

Live Resto est une société de livraison de plats de restaurants à domicile ou au bureau midi et soir.

Group Services société de rénovations en batiment.

Nouveau en Novembre 2015 Actionnaire Directeur Commercial chez SAS HEKLA DEVELOPPEMENT, société de développement informatique (sites internet, applications mobiles,...)



Mes compétences :

Gérer une entreprise

Trouver des clients

Vente direct ou suivi

Campagne marketing

Analyse de la communication

Fédérer une équipe

Former des professionnels

Peinture

Restauration