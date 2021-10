Sophie HAMZA

Je suis journaliste-réalisatrice indépendante depuis 12 ans. Alternant entre les documentaires dinvestigation ou de découverte, les reportages sociétaux et les enquêtes judiciaires, je minvestis dans tous mes projets et suis toujours à la recherche de nouvelles expériences. J'ai été à deux reprises rédactrice en chef adjointe d'émissions, ce qui m'a permis de développer encore plus de compétences, comme le management et la gestion de projets.



Sérieuse, motivée et engagée jusqu'au bout, je fais preuve d'une grande capacité d'adaptation selon le type d'émission. N'hésitez pas à faire appel à moi !



A très bientôt



Mes compétences :

Rédaction

Audiovisuel

Journalisme

Reportage

Presse

Documentaire

Investigation

Voyages