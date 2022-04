Arpino SYLVAIN

Professionnel du management et des technologies de l'informatique,j'ai au cours des 30 dernières années acquis de sérieuses compétences dans les domaines de l'organisation et de la gestion.

Parcours professionnel au cours duquel j'ai occupé les postes suivants:

- Technicien Service Clients

- Formateur de Techniciens

- Responsable Service Clients

- Directeur Régional Service Clients

- Directeur National des centres d'appels

- Directeur Logistique et Support Clients

- Directeur Logistique et Achats Europe Sud



Mes compétences :

Management

Service clients

Gestion de projet

Service client

Informatique

Electronique