Arrachons Notre DROIT AU TRAVAIL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déclaration universelle des Droits de l'Homme Article XXIII, Alinéa 1 et 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Toute personne a droit au travail au libre choix de son travail à des conditions équitables

et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

Tous ont droit sans aucune discrimination à un salaire égal pour un travail égal. »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شــــغــــــــــــــل - حـــــــــــــرّيـــــــــة - كـــــــــرامـــــــــة وطنـــيّــــــــــــــــــة ...................................مطلـــــــــــب الشعــب التـــــونســـــي





Mes compétences :

Conseil

Egalité des Chances

Conseil aux entreprises

Droit au Travail

Le Chômage: Produit du système capitaliste

Droit à la Vie

Justice Sociale

Conseil en recrutement

Consultant