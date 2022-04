Arrona SAWADOGO

Bonjour,

Je viens avec modestie solliciter auprès de vous l'obtention d'un emploi pour faire valoir ma petite et modeste expérience. je suis jeune et très ambitieux, très amoureux de l'informatique et de l'esprit grégaire.

après l'obtention de mon Bac, je souhaiterais et préférerais faire carrière auprès de vous. Je sais comment nécessaire est le travail bien fait chez vous où il est impératif de mener à bien le travail qui lui est assigné. Je compte me donner à fond pour vous satisfaire et otenir auprès de vous plus d'expérience afin d'être plus compétitif. Merci!!!!!!!



Mes compétences :

Accueil

Ambition

Communication

Communication interne

Internet

Secretariat