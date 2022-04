Arrow LILLE

Boutique de prêt-à-porter Homme de marque ARROW



Lieu: 31 rue Esquermoise 59000 Lille

Installé sur deux niveaux, près de 140m² vous permettrons de découvrir quasiment l'intégralité de la collection ARROW.



Horaires d'ouvertures:

- Lundi: 14h - 19h

- Mardi à Samedi: 10h - 19h

Dans le cadre de conseils personnalisés vous pouvez prendre rendez-vous en dehors de ces horaires d'ouverture dans un soucis de gain de temps.



Notre démarche: Soucieux depuis toujours de personnaliser chaque contact avec chacun de nos clients, notre souhait est de renforcer cette marque en nous impliquant sur les réseaux sociaux.





Spécialiste de la chemise depuis sa création, la gamme s'est largement étendue en proposant aussi bien vestes, costumes et pantalons dans notre espace ville, que pulls, polos, jeans et outwear pour le côté casual et décontracté chic.

Pour les messieurs de grande taille, nous offrons un grand choix de chemises et costumes "spécial grande longueur"

Pour information: Notre record est de 2m02 !!!



Si vous désirez faire du shopping sans perdre de temps et de façon privilégiée, l'équipe de professionels ARROW vous acceuil sur rendez-vous. Nous aurons alors la possibilité de déterminer ensemble votre style, vos envies et vos besoins.







