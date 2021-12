Elysabeth HOIZEY

Flash Portrait

Une carrière de Consultant-Conseiller d'entreprise, juriste de formation initiale complétée d’une formation en psychologie ;

une très bonne connaissance du milieu industriel et économique régional ;

participe ou a participé à plusieurs associations et clubs dont elle a été pour 2 Présidente fondatrice : « les Amis de Dakar » et le « Rotary Club Lille Porte des Flandres ».



Se consacre dorénavant, à titre bénévole, à d’autres projets passionnants: « la défense et la promotion de Barbieux » dans le Nord (Roubaix-Croix) et à la publication de BARBIEUX infos que vous pouvez retrouver sur Calameo : bit.ly/1IQSkpx ou sur twitter @barbieux59.







Mes compétences :

Ressources humaines

Conduite du changement

Gestion de projet

Conseil

Audit

Management

Droit social