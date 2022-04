Arry MOYAL

Consultant en management, mes interventions portent sur 3 volets :



- Organisation et refonte de processus :

Analyse des processus existants (Service Client, Réseau, Secrétariat Général,...), Identification de gains de productivité, Refonte de l’organisation et des processus



- Organisation des Systèmes d'Information

Schéma Directeur/Stratégie d’évolution du SI

Etude d’opportunité / Business case

Dossier d’expression de besoins

Sélection de progiciel/intégrateur

Performance de la DSI



- Pilotage et accompagnement du changement :

Gestion et pilotage de projets, gestion des risques

Coordination équipe fonctionnelle projet

Stratégie de changement

Mise en œuvre du changement : formation, déploiement, communication, support



Mes compétences :

Conseil