Arsalan AKNAOU

= > Mon objectif est de m'accomplir au sein d'une organisation où je pourrai mettre à profit mes compétences < =

Suite à mon parcours académique et grâce aux stages que j'ai effectués, j'ai pu acquérir des connaissances et développer des compétences nécessaires pour être en mesure de comprendre et d’infléchir les options prises lors du choix des matériaux pour une application donnée, au niveau de l’élaboration et de la transformation, ou encore au niveau des propriétés d'usage:

- > Les techniques et principes de l’élaboration et de la caractérisation des matériaux inorganiques et organiques.

- > Des outils informatiques pour la conception et la modélisation.

- > Les propriétés physico-chimiques des matériaux : mécaniques, optiques, électriques, magnétiques, thermiques, électrochimiques…

- > Des connaissances liées à la pratique du métier (gestion de projet, management, langues… ).



Mes compétences :

STATGRAPHICS

Scilab

Origin

NEMROWD

Microsoft office