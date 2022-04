Arsene Akroman KOAKON

Bonjour,

je suis titulaire d'un BTS en Gestion Commerciale obtenu en 2006 et d'un Diplôme Supérieur de Spécialité en Commerce et Communication en 2007.

je viens d'effectuer 1 an a Ecobank CI en tant qu'Assistant clientèle Stagiaire

mission principale

-accueil clientèle

-vente des produits de la banque

'ouverture de compte

-réception des chèques et traitement des impayés chèque

-traitement des réclamations

-initier les appels de fond (réseau Ecobank afrique

-maintenance des différents types de compte

-gestion des mises à disposition en relation avec le service Opération

-gestion de plusieurs régistre ( chèque impayé,lettre de crédit import export