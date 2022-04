Arsene Christian BEMBE

Titulaire d'un BTSE en comptabilité et gestion des entreprises. j ai exercé comme Comptable Adjoint a la société METRIN pendant 1 année et j'ai passé 10 ans dans les Mucodec en qualité de gérant à l'Agence de Mvou Mvou et Fonds Tie Tie. Apres les Micro-finances, j ai opté pour les banques. Conseiller clientèle des PME et PMI à la Banque CREDIT LYONNAIS, Gestionnaire Clientèle a la ligne entreprise au CREDIT DU CONGO du groupe CREDIT AGRICOLE, et Responsable d Agence CREDIT DU CONGO Agence du Grand Marché de Pointe Noire du grand groupe ATTIJARIWAFA BANK et actuellement Responsable d'Agence CREDIT DU CONGO, Agence du Marché central de Dolisie.