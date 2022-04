Arsene ESSONO MENIE

Ingénieur en Génie Électromécanique, j'interviens dans le domaine des études de conception des réseaux de gaz industriels et médicaux, de la maintenance et des services liés à ces réseaux en milieu industriel et dans le domaine de la Santé, du soudage et de la protection incendie.



Je bénéficie aussi d'une très bonne expérience dans la gestion de la maintenance de matériel roulant (Transport urbain) et des industries de production à feu continu.



J'ai de très bonnes connaissances dans la mise en oeuvre de projet d'installation d'usines de production en phase de design et d'évaluation du coût du projet.



Mes compétences :

Électronique de puissance

Mécanique générale

Systèmes de distribution des gaz

Gestion de la Maintenance et de la Production

Gestion de projet industriel