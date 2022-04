J'aime les espaces ouverts au décor léger,

J'ai une très bonne faculté d'analyse et synthèse,

je sais retranscrire et enseigner ce que j'ai compris et assimilé

Je crois au réflexe conditionné, à la mutation et à l'évolution perpétuelle des phénomènes,

Je crois en l'amour, à l'amitié, au travail, et à l'effet épanouissant du jeu,

Je veux savoir, apprendre, comprendre, créer et m'épanouir avec le monde.