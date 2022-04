Arsene Freddy KAPNANG

Arsène Freddy KAPNANG, travailleur dans le domaine des TIC, passionné du multimedia, de l'e-commerce, webmarketing.



Ma passion pour le Multimedia m'a permis de participer à la conception/réalisation/diffusion de plusieurs spots commerciaux, teasers évènementiels, publireportages et documentaires.





Comme I.T Manager, j'ai conçu/mis en ligne et administré plusieurs sites web. J'ai aussi travaillé à la mise en oeuvre de chaines TV par câble au Cameroun.



Actuellement, je suis I.T Manager de Bridge Afrika, une organisation qui vise à connecter les acteurs de la société civile au travers d'un réseau social,Array et un show Télé, Bridge Afrika TV.



Je consacre une majeure partie de mon temps libre à l'encadrement d'une quarantaine de jeunes de mon église locale et à la réalisation de projets personnels dans les TIC et le multimedia.



Mes compétences :

Entrepreneur

Leader

Manager

Microsoft Project

Motivational Speaker

Speaker

Web